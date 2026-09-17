„Ескейп стая на колела“ идва в Стара Загора с интерактивна инициатива срещу трафика на хора

Стара Загора ще бъде част от националната обиколка на превенционната инициатива „Ескейп стая на колела България 2026“ (Escape Truck Bulgaria 2026), която насочва вниманието на хора към рисковете от трафик на хора и различните форми на експлоатация.

Инициативата ще гостува в града на 24 септември 2026 г. на бул. „М. М. Кусев“. Официалното откриване е от 9.30 ч., а от 10.00 ч. започват организираните посещения в ескейп стаята.

„Ескейп стая на колела“ представлява специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство. В него участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. В малки групи до шест души те преминават през поредица от задачи, следи и кодове, чрез които постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация.

Целта на преживяването е младите хора да се научат да разпознават механизмите за въвличане, предупредителните сигнали и ситуациите, които могат да крият риск. След преминаването през ескейп стаята участниците ще имат възможност да разговарят с експерти, да задават въпроси и да получат практически насоки за това как да разпознават опасностите и къде могат да потърсят помощ.

„Ескейп стая на колела“ идва в България за втора поредна година. През 2025 г. инициативата е достигнала до над 1500 участници в рамките на 13 събития в 11 български града. Тази година националната обиколка преминава през 10 града в страната в периода от 21 септември до 2 октомври, като Стара Загора е четвъртата спирка по маршрута.

Инициативата се реализира от Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с фондация RESHAPE, Посолството на Кралство Нидерландия в България, УНИЦЕФ България, Центъра за изследване на демокрацията и Британския съвет в България, със съдействието на Международната организация по миграция в България, Българския младежки Червен кръст, фондация Open Space и Асоциацията на европейските журналисти – България.

Провеждането на националната обиколка е със съдействието на Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката и в сътрудничество с общините и местните комисии за борба с трафика на хора в градовете по маршрута.

Участието в Escape Truck е организирано в малки групи по предварително изготвен график и изисква регистрация.

Трафикът на хора е реалност. Разпознай риска. Потърси помощ: 0800 20 100.