“Академията за таланти” в с. Розово продължава да се развива. Общински съвет - Казанлък гласува близо 165 000 евро за следващия етап от проекта.
Предвидено е да бъде изграден спален корпус и да бъде покрит задният двор на училището. Общата стойност на етапа е 164 468 евро, като 98 000 евро са осигурени от общината.
Чрез последващия етап “Академията за таланти” получава още една важна част от необходимата база за децата, които се обучават и развиват своите способности там.
Нов етап за „Академията за таланти“ в с. Розово
Общински съвет - Казанлък гласува близо 165 000 евро за следващия етап от проекта
“Академията за таланти” в с. Розово продължава да се развива. Общински съвет - Казанлък гласува близо 165 000 евро за следващия етап от проекта.
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