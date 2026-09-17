Нов етап за „Академията за таланти“ в с. Розово

“Академията за таланти” в с. Розово продължава да се развива. Общински съвет - Казанлък гласува близо 165 000 евро за следващия етап от проекта.



Предвидено е да бъде изграден спален корпус и да бъде покрит задният двор на училището. Общата стойност на етапа е 164 468 евро, като 98 000 евро са осигурени от общината.



Чрез последващия етап “Академията за таланти” получава още една важна част от необходимата база за децата, които се обучават и развиват своите способности там.



