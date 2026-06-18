На исторически диалог в НДК начертаха бъдещето на България до 2030 г.

Представители на над 200 общини от цялата страна се събраха в Националния дворец на културата (НДК) в София за мащабна работна среща с новия кабинет. Националната среща на местната и централната изпълнителна власт се превърна в първия широк формат за директен диалог, насочен към решаването на текущите регионални проблеми и изграждането на дългосрочна визия за публичните системи и реформите в управлението.

30 години НСОРБ: Обединение в ера на политическо противопоставяне

Домакин на събитието бе Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), а самият форум е част от юбилейните инициативи по повод 30-годишнината от създаването на организацията, която съпътства цялата 2026 година. В дискусиите се включиха министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите Атанас Пеканов и Александър Пулев.

Премиерът Радев определи българските общини като „гръбнак на държавността“ и водещ фактор за силни региони, заявявайки, че модерна държава не може да съществува без стабилна местна власт. Той похвали НСОРБ за капацитета му да обединява местните лидери напук на острото политическо противопоставяне в страната. Министър-председателят допълни, че бъдещият напредък зависи изцяло от синхрона между институциите, като ключов инструмент за това ще бъде новата Програма за развитие на България за периода 2026-2030 г.

Битката за европейските фондове: Кохезията не е подарък

Защитата на европейското финансиране бе централен акцент в изказването на вицепремиера Атанас Пеканов. Той бе категоричен пред кметовете, че кохезионната политика на Европейския съюз трябва да бъде запазена на всяка цена, тъй като тя не представлява финансово преразпределение или „подарък“ от богатите държави към по-бедните.

Пеканов обясни, че европейските фондове са стратегическа инвестиция в общия пазар на Европа. Тяхната цел е изграждането на модерна инфраструктура и бизнес условия, които да позволят на успешните европейски компании да развиват дейност и в икономики, които все още се намират в процес на догонване.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com