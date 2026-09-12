Дом на ужасите съсипвал дечица
Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
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Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
Детето е под грижи на специалисти в Германия
По думите на майката на детето то има психическа травма и се буди нощем
Двама от тримата души, участвали в нападението, са били екстрадирани от България
Бащата на малтретираното 5-годишно дете ще види сина си за първи път
Нараняванията са били страшни за толкова малко дете, казва адвокатът му
Ние се самосезирахме, щом научихме за този инцидент, твърди кметът на града
Бита, подстригана и с нарязано лице - жената обясни, че това не е първият път
Това се налага, тъй като мярката за полицейска закрила трае само 48 ч. и детето не може да остане по-дълго в Център за настаняване от семеен тип
Детето е ученик в спортното училище "Генерал Владимир Стойчев"
Версията на родителите е, че детето е паднало по стълби
Сумата е платена на фирми, занимавали се с уреждането на осиновявания в чужбина
Вътрешният министър Младен Маринов отрича у нас да са малтретирани чужденци
Млад мъж от Стара Загора се оплака, че е бит от полицаи в града. Християн Мавродиев е бил арестуван за притежание на наркотични вещества, съобщава Нов...
Малката Станка, която беше пребита и насилена от баща си, е починала снощи, съобщават от пресслужбата на болница "Света Марина" във Варна. Както е изв...
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Бащата на малката Станка, който я преби зверски преди няколко дни, получи най-тежката мярка от Варненския окръжен съд - задържане под стража. Милко Ст...
Млада жена, която преди 10 години е станала жертва на отвличане, дрогиране, била е насилвана сексуално и принудена дори да се омъжи за похитителя си,...
Районният съд в Асеновград осъди на 3 години и половина затвор директорката на дома за деца „Таню войвода" в града Весела Симеонова по обвинение за на...
Майката на Цецко с ампутираните пръстчета пък иска да изведе бебето си в Гърция