Дом на ужасите съсипвал дечица
Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
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Германските власти проверяват тежки сигнали за насилие в дом, управляван от религиозна организация
Според Велислава Делчева не се полагат достатъчно усилия за децата без родителска грижа
Варна. Над 100 творби са продадени през цялата 2013 г. от Фондация "Св. Св. Константин и Елена" в помощ на два детски дома и помощно училище. Тази веч...
Велико Търново. Парнаджия в Дома за деца с умствена изостаналост в стражишкото село Горски Сеновец се обеси на работното си място. Тялото на 59-годи...