Експерти от Турция очертаха направленията за срещата на върха на НАТО

Ключова среща с експерти от Турция се проведе в София. На събитието беше обсъдена Срещата на върха на държавните и правителствените ръководители на НАТО, която ще се състои в Анкара на 7 и 8 юли 2026 г., нейното значение и основните направления.

В дискусията участваха посланикът на Република Турция в България Мехмет Уянък, членът на Президентския съвет по сигурност и външна политика и преподавател в Анкарския университет за социални науки проф. д-р Мурат Йешилташ, старшият изследовател във Фондация СЕТА и преподавател в университета „Анкара Хаджъ Байрам Вели“ проф. д-р Ерман Акъллъ, както и съветникът в Дирекцията по комуникации при посолството на Турция в София Дилек Кютюк.

В приветствието си посланик Мехмед Уянък подчерта положителното развитие на отношенията между България и Турция и отбеляза задълбочаващото се сътрудничество между двете съседни и съюзнически държави. Той акцентира върху значението на двустранния диалог и партньорството в областта на сигурността, отбраната и регионалната стабилност.

Според проф. Мурат Йешилташ предстоящата среща на върха в Анкара ще бъде „историческа“ и може да се превърне в повратна точка за бъдещето на НАТО след края на Студената война.

Той очерта три основни направления, които според него ще определят значението на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара – войната в Украйна, нарастващите регионални конфликти в Близкия изток и трансформацията на трансатлантическите отношения.

Той подчерта, че именно войната в Украйна остава водещ тест за единството и способността на Алианса да реагира на съвременни военни предизвикателства, като акцентира върху необходимостта от устойчив механизъм за продължаваща военна и политическа подкрепа за Киев. В същото време Йешилташ обърна внимание и на ролята на Турция като ключов фактор в южния фланг на НАТО, където освен военни заплахи се проявяват и предизвикателства като миграционни процеси, тероризъм и климатична несигурност.

Проф. Ерман Акъллъ от своя страна постави акцент върху дълбоката трансформация на международната система и необходимостта НАТО да адаптира своя стратегически подход към новите реалности на XXI век. Той отбеляза, че разширяването на понятието за сигурност вече включва киберзаплахи, сигурност на веригите за доставки, изкуствен интелект и технологична конкуренция между водещите глобални сили.

Акъллъ подчерта, че Турция вече се позиционира не само като потребител, а като активен доставчик на сигурност в рамките на Алианса, благодарение на развитието на своята отбранителна индустрия, стратегическото си географско положение и опита си в борбата с тероризма. Специално внимание бе отделено и на необходимостта от обща рамка в НАТО относно използването на изкуствения интелект, където, по думите му, все още съществуват значителни различия между държавите членки.

Участниците се обединиха около извода, че предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде ключов момент за формулиране на новите приоритети на Алианса – от укрепване на отбранителните способности и трансатлантическата солидарност до адаптация към технологичните и хибридни предизвикателства на съвременната епоха.

Събитието в София затвърди ролята на България като активен участник в регионалния диалог за сигурност и подчерта значението на партньорството между България и Турция като важен елемент от по-широката архитектура на сигурност в рамките на НАТО.

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