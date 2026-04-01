Експерти с предупреждение за Великден

Празничната трапеза може да се окаже не толкова безобидна, колкото изглежда. Ново изследване показва, че зеленчуците, които традиционно присъстват на Великденската маса, често съдържат завишени количества нитрати – и то в мащаб, който изненадва дори експертите, пише "Телеграф".

Проучване на изданието от д-р Сергей Иванов от Центъра по биология на храните, показва тревожни резултати. От 15 тествани продукта - само 3 са без превишени нива на нитрати.

Изследването обхваща зеленчуци, закупени от пазар, квартален магазин и голяма търговска верига.

Сред малкото продукти без проблеми са турски домати на клонка (от верига), българска краставица, зелен лук от пазар.

"За първи път тази година няма нито една зелена салата без нитрати", коментира д-р Сергей Иванов.

Причината според него са по-ниски температури и използване на повече торове за стимулиране на растежа. За сравнение с предишни години тенденцията се влошава.

2025 г. – 3 от 15 чисти

2024 г. – 4 от 16 чисти

2023 г. – около половината с нитрати

2022 г. – 7 от 16 замърсени

Изследването е направено с тест-ленти:

сок от зеленчука се нанася върху лентата, лилаво оцветяване = наличие на нитрати, розово след време ≠ показател за нитрати.

Колко е опасно

Според стандартите:

- до 4000 мг/кг (оранжерийни зеленчуци)

- 2500 мг/кг за айсберг

3500 мг/кг за спанак

По данни на Световната здравна организация:

- безопасният прием е до 5 мг/кг телесно тегло дневно

- максимум около 500 мг на ден

Експертите съветват да киснете зеленчуците във вода и оцет. Да не прекалявайте с количествата. Да избягвайте прекалено едри или бързо развалящи се продукти.

Сигнали за проблем е наличие на жълти петна по краставици и тиквички, бързо омекване и "втечняване", прекалено големи размери.

През лятото рисковете са по-малко и е по-безопасно, но това се дължи на повечето слънце и по-малкото нитрати. Тогава узряването е естествено узряване, освен това има по-малко химическо стимулиране.

