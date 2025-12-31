Бизнес

Райско село до София стана имотна сензация. Цените полудяха
31 дек 25
Мира Иванова

До вчера Кътина беше тихо северно село, познато най-вече на любителите на планинските разходки и на онези, които търсят уединение край София. Днес то е новият оазис на богатите – място, където цените на имотите растат с темпове, които доскоро бяха характерни само за южните квартали на столицата.

Причината е проста: Кътина предлага това, което София отдавна не може – простор, гледки, чист въздух и усещане за живот „като на вилата“, но само на 20 минути от центъра.

Златната четворка на север: Кътина влиза в елита

Селото вече е част от т.нар. „златна четворка“ на северните локации, които преживяват истински имотен ренесанс – заедно с Локорско, Негован и Кубратово.

Това е новата посока на развитие на София, подхранена от Северната скоростна тангента, подобрената инфраструктура и факта, че северът остава най-зеленият и най-спокойният сектор около столицата.

Кътина се оказа перлата в короната – с природни дадености, които нито едно друго софийско село не може да предложи.

Селото е обградено от каньони, скални образувания и стръмни ридове, които създават усещане за планински резерват на минути от столицата. Кътинските пирамиди и водопадите са сред най-редките природни феномени около София, а гледките към Стара планина са открити, широки и почти недокоснати от застрояване. Въздухът е чист, тишината – плътна, а природата – такава, каквато я помним от старите пътеписи.

Цените полудяха – и това е само началото

Имотните сайтове показват картина, която до преди две години би изглеждала фантастична. Средната цена на имотите в Кътина достига над 300 хиляди лева, а в някои портали офертите надхвърлят 150–200 хиляди евро за къщи, които преди време струваха наполовина.

Пазарът е в непрекъснато движение – нови обяви се появяват и изчезват за дни, а брокерите признават, че интересът е по-голям от предлагането.

Кътина вече не е „евтина алтернатива“. То е новият бутиков квартал на София – само че с планински въздух и хоризонт.

Какви имоти се предлагат: от фамилни къщи до огромни парцели

Пазарът в Кътина е необичайно разнообразен. Предлагат се големи фамилни къщи на по три и четири етажа, модерни вили с панорамни фасади, реновирани селски домове с характер и огромни дворове, както и парцели, които се разграбват от инвеститори.

Търсенето на земя е особено силно – купувачите искат простор, възможност за две къщи в един имот, място за градина, басейн или малка ферма.

Кътина се превръща в територия на мечтите за хора, които искат да живеят близо до София, но далеч от нейния шум.

Кой купува: новият профил на северните богаташи

Първи в селото се настаниха ИТ специалисти и хора, които работят дистанционно. За тях Кътина е идеалната комбинация от интернет, тишина и природа.

След тях дойдоха младите семейства, които търсят място за отглеждане на деца, без да се отказват от удобствата на столицата.

И накрая – хората с висок доход, които искат „вила до София“, но не желаят да плащат цените на Бистрица и Панчарево.

Инвеститорите също вече са тук. Няколко проекта за малки комплекси са в подготвителна фаза, а интересът към терени расте с всеки месец.

Предимствата на Кътина: природа, тишина и гледки, които не се купуват

Кътина е благословено място. Каньонът, водопадите, Кътинските пирамиди и панорамните гледки към Стара планина създават усещане за планински курорт.

Въздухът е чист, шумът е минимален, а природата – недокосната.

Селото е достатъчно близо до София, за да бъде удобно, и достатъчно далеч, за да бъде различно.

Това е рядка комбинация, която обяснява защо цените растат, а интересът не спира.

Кътина – новият северен Лозен

Селото вече не е просто място за уикенд разходки. То е новият северен Лозен – но с повече природа, по-малко суета и усещане за живот, който е едновременно модерен и автентичен.

Имотният бум тепърва ще се развива. А Кътина ще продължи да бъде селото, което се превърна в марка.

