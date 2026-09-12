Заплаха от ислямисти на "Евровизия". Дара се чувства страхотно
Финалът на събитието е на 16 май
Следете всички новини, анализи и коментари за Ислямисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Финалът на събитието е на 16 май
Ислямистите планират нападение
Извършено е на около 190 км от столицата
Ислямистки терористи използвали паспорти, фалшифицирани в България, съобщaва италианският всекидневник Sole 24 ore, позовавайки се на службите за борб...
Университетски преподавател от Бангладеш е бил убит с мачете от неизвестни лица, съобщи Би Би Си. 58-годишният професор по английски Резаул Карим Сиди...
Ереван и Баку искат мир, но се стягат за война Ислямисти, украински наемници, доброволци и ветерани се бият в новоизбухналата война в азербайджанския...
Терористичната организация "Ислямска държава" пое отговорност за извършените днес в Брюксел терористични актове, предаде ТАСС, като се позова на египе...
Двама ислямисти, които е трябвало да участват в извършването на атентатите в Париж на 13 ноември заедно с другите терористи, са арестувани в Австрия....
Германският канцлер Ангела Меркел се смее на шегичка на британския премиер Дейвид Камерън по време на конференцията в Лондон
Австрийските спецчасти "Вега" задържаха двама ислямисти. Командосите бяха тежко въоръжени при провеждането на операцията, съобщиха от вътрешното минис...
Предполагаем ислямист застреля двама военни, рани трети и по-късно се самовзриви в босненската столица Сараево, съобщи говорителят на полицията в град...
Първа снимка от парижкия театър Батаклан, който стана арена на зверското убийство на поне 89 души, публикуваха английските медии. Както е известно, по...
Радикални мюсюлмани в Германия се опитват да вербуват бежанците, търсещи убежище, съобщават от разузнавателните служби в страната. Ислямските екстреми...
Интернет страницата на българския представител в Европейския парламент и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки (http://djambazki.org/) е стан...
Руски войски съвместно със сирийските си колеги са провели успешна операция в района на град Латакия, съобщи The Russian Times. Те атакували позиции...
"Ислямска държава" съобщи, че е екзекутирала хърватския заложник, отвлечен миналия месец в Египет, съобщи АФП, цитирани от БНР. Джихадистите публикува...
Бойците от "Ислямска държава" пуснали ценоразпис за робите - отвлечените жени и деца, съобщи агенция "Блумбърг". Представителят на генералния секрета...
Милош Земан грабва пушка срещу ислямистите. "Ако в Чехия се стигне до масово навлизане на ислямски бойци, лично ще взема пушката и ще се боря срещу т...
Джихадистите от "Боко Фарам" избиха 150 души в Североизточна Нигерия, предаде Франс прес. Това е най-кървавото нападение след идването на власт на 29...
Ислямисти са изпратили заплашителни писма до белгийски национален всекидневник и до обществената телевизия Ер Те Бе Еф, в които се заканват с атентат...