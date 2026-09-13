Кавказки съвет: След безкрайните маси, възстановете първо едно нещо
Трябва ви алкална среда и повече калий
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Трябва ви алкална среда и повече калий
И кафето върши работа, но само в една комбинация
Два пъти в годината рискът от панкреатит рязко скача
Не аспиринът или кафето ще ни помогнат, а много голямо количество течности
Непълнолетно момиче е прието в нетрезво състояние в болницата в Кърджали на първи юни около обяд. От ОАИЛ коментираха, че състоянието на 15-годишната...
Труповете на двама чужди туристи са намерени тази сутрин в курорта Слънчев бряг, съобщи Флагман.бг. Едното тяло е било на плажа и е на 29-годишен ирла...
Три деца в болница след препиване Бургас. Трима бургазлии посрещнаха Нова година в болницата, след като пострадаха от взривени пиратки. За щастие ням...
Благоевград. Един от младежите, препили на Нова година с алкохол в Благоевград, бил докаран в спешния център в кома. Той може да получи увреждане на м...
София. Шест деца са приети в токсикологията на „Пирогов" в празничната нощ. Това съобщиха от лечебното заведение и уточниха, че миналата година са пос...
Разград. Малолетно момче е откарано в болница след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. 9-годишният Ц.Т. от кубратс...
Разград. 14-годишно момиче бере душа в разградската болница след препиване. Девойката от Исперих отишла на купон с приятели. Там тя пила уиски и би...