Новият тренд за гладка кожа. Охлювите правят чудеса
Инфлуенсъри с огромна аудитория подхранват манията
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Инфлуенсъри с огромна аудитория подхранват манията
Масови кражби на продукти, фермерите в паника
На Острова са в шок, всички питат какво става
През следващите два месеца старозагорското дружество „Ескаргот БГ" ще изнесе за САЩ тон и половина отпадъци от почистването на т.нар. родопски охлюви....
Природонаучният музей в Бургас успя да откупи изключително ценни видове фосили, обявени на търг в най-големия интернет-аукцион "eBay". Експонатите - т...
Мас и различни отвари от щрауси и охлюви за подмладяване и лечение могат да се намерят тази година на традиционното изложение "Доверете се на българск...
Стара Загора. Над 150 ентусиасти участваха в атрактивното състезание с охлюви. "Най-ОХЛЮбимото състезание", както го кръстиха инициаторите му - старо...
Настояват за по-лесен достъп до средствата от ЕСДържавата е длъжник на малкия бизнес, казва собственикът на фермата Стоян Станков Ферма за охлюви има...
Екстракт от слузта му възстановява плът и кожа, изглажда бръчки и цери язва
Украинец купи три къщи в Белгун, като едната от тях е с 9 дка двор. Там ще бъде направена ферма за охлюви. Сега новият стопанин замина за родината си,...
За благородната кауза –подкрепа на приемните родители, бяха събрани над 3500 лв.
Стара Загора. Стартира записването за атрактивното състезание с охлюви „Най-ОХЛЮбимото благотворително състезание" . Целта му е да събере средства за...