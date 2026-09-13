Най-вкусната рецепта за панирани жабешки бутчета с чесън и билки
Пригответе френската класика у дома
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Пригответе френската класика у дома
Властите във Франция забраниха местния комерсиален лов
Лондон. Жабешките бутчета се считат за френски деликатес, но нови археологически данни показват, че британците са били първите, които са открили техни...