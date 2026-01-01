Драма по морето! Заплатите на спасителите
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
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Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
До отнемането на концесията се е стигнало след като са констатирани нарушения три последователни години.
Проверка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, възложена от Върховната административна прокуратура /ВАП/ откри редица...