Драма по морето! Заплатите на спасителите
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
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Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
Отборът на централния плаж в Лозенец победи в груповата надпревара Среща на най-добрите спасители в страната даде третото издание на открития турнир...
Пазарджик. Два плувни басейна са временно затворени със заповед на регионалната здравната инспекция в Пазарджик. Комисията по водно-спасителна дейност...