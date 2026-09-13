Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
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Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
Разполага с нова зона за почивка и разходки
Зашеметяваща Седмица на морето започва на плажа в курортния комплекс Шкорпиловци идния понеделник, като и тази година празници ще бъдат с международн...
Плажната ивица от 9.7 км е най-дългата по българското Черноморие Шкорпиловци започна усилена подготовка за летния сезон. Работници вече освежават поч...
Гръцки пенсионери да летуват в Шкорпиловци и да опознаят тази част от Черноморието ни с кратки туристически маршрути в региона. Тази идея е била ланси...
Велоалея ще свързва селата Старо Оряхово, Ново Оряхово и Шкорпиловци с курортния комплекс „Шкорпиловци". Това са част от мерките, които предприема общ...
Девойката изцерила римския аристократ Марк с билки и минерална водаВ луксозния Long Beach Resort & SPA край Шкорпиловци и днес лекуват лошото настроен...