Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
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Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
Вероятно в последните години плажът ви носи предимно нечовешко търпение и тук-там почивка. Всяко лято знаете какво ви очаква и затова сте подготвени п...
Девствените плажове са последното убежище отпораженията, нанесени от политическия елит Райко БАЙЧЕВ И свикнал на парадокс ум – какъвто имаме, добре...
Във ВАС започва делото, от което зависи застрояването на Кара дере. Люба Батембергска - координатор на гражданскакта инициатива "Да спасим Кара дере"...
София. Министърът на околната среда Светлана Жекова внесе сигнал във Върховната административна прокуратура с молба за извършване на проверка и за под...
София. "В РИОСВ в Бургас няма внесени и не се процедират инвестиционни намерения в района на Кара дере", заяви министърът на околната среда и водите...
Собствениците на земи копаят окопи срещу нежеланите гости
Парламентарната екокомисия наложи мораториум на строителството по крайбрежието в зони "А" и "Б"