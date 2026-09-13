Драма по морето! Заплатите на спасителите
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
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Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
В Добричка област има 32 плажа, от които 15 имат стопани В навечерието на активния летен сезон община Каварна очаква становище от Министерството на т...
43 инцидента са регистрирани от спасители на БЧК, които охраняваха пет от безстопанствените плажове в Добричко. Това съобщиха от областна администраци...