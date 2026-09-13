Рекорд! 274 алпинисти изкачиха Еверест за един ден
На 22 май 2019 г. 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал
Следете всички новини, анализи и коментари за Шерпи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 22 май 2019 г. 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал
Изключително постижение на Па Дава
Димитров има нужда от подкрепа
Катманду. Четирима туристи, трима от които чужденци, загинаха при лавина в планина в Непал. Две от жертвите са от Полша, един е от Израел, а четвъртия...
Катманду. След смъртта на 16 техни колеги, загубили живота си от лавина на ледопада Кхумбо в първия ден от активния сезон за изкачване на Еверест, шер...
Катманду. Шерпи в базовия лагер на връх Еверест обмислят да прекратят работа след трагичния инцидент в петък, когато ледена лавина уби най-малко 13 те...