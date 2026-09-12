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Скатов покорява нов връх

Скатов покорява нов връх

Само 5 месеца, след като се върна от Еверест, сливенският алпинист Атанас Скатов тръгва на нова експедиция. Днес той потегля от България. Ще измине...

09 ноември | 8:10
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