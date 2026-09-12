Семейство Христанови: 21 години тичаме рамо до рамо, ръка за ръка
Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
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Тя е бетон, благодарен е Иван. Той винаги довършва започнатото, казва Ива
Хеликоптер го откара в болница
На 22 май 2019 г. 223 алпинисти достигнаха върха от южната страна на планината в Непал
Полицията го арестува след опасното катерене и му наложи глоба
Качването на върха на паметника на Бузлуджа вече е забранено. След репортаж на Нова телевизия за десетки младежи, които се катерят там, за да се снима...
Ален изкачи сградата в Париж за по-малко от 30 минути Катерачът Ален Робер, известен като Човекa паяк, изкачи 36-етажна сграда в Париж без всякакви п...
Най-добрите български планински бегачи в лицето на Шабан Мустафа, Милица Мирчева, Йоло Николов, кениецът Пол Коеч и националът по ски бягане Андрей Гр...
Рекорден брой ентусиасти – над 250, участваха в тазгодишната обиколка на планина Беласица през България, Македония и Гърция, като стартът и финалът бя...
Само 5 месеца, след като се върна от Еверест, сливенският алпинист Атанас Скатов тръгва на нова експедиция. Днес той потегля от България. Ще измине...
Смолян. 29-годишен смолянчанин Христо Тумбев е паднал от височина около 4 метра в района на параклис "Св. Пантелеймон", по пътя от гр. Смолян за к. к....
Смолян. Състезание по спортно катерене ще се проведе в Смолян. То е организирано от община Смолян, Клуб по алпинизъм „Христо Христов" и Свободно европ...
Враца. Враца е домакин на световния алпийски събор „Petzl rock trip". Очаква се скалите на прохода Вратцата да атакуват между 300 и 1000 от най-добрит...
София. Български стени за катерене ще използват в Китай. Договори на обща стойност над 60 млн. евро бяха подписани за два дни по време на посещението...
Самоков. На 22-ри декември в курорта Боровец ще се проведе държавното първенство по ски-алпинизъм, дисциплина скоростно изкачване. Състезанието се утв...
Никой не може да покори върха, планината е по-силна от теб, разказва Мария Асенова