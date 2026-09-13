5 неща, които следващият Бонд трябва да бъде
Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
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Най-важното е да ти внуши, че има лиценз да убива
Холивудският мачо искал 80 бона на ден, за да се превъплъти в Левски
Знаменитият актьор ще продуцира нова адаптация на „Големите надежди“
Премиерата на дългоочакваното продължение се отложи заради пандемията
Актьорът играе легендарният мафиот в новата биографична лента „Капоне“
Снимките за новото продължение ще започнат през есента
Продължението се очаква през октомври догодина
Момченцето е второто дете на двойката
Холивудският красавец е близък с кралското семейство от години
Люси Пиндер претърпяла първият си и засега единствен мъжки отказ в интимната сфера. Актьорът Том Харди отказал покана на красавицата, за която мечтаят...