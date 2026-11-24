Затворът в Бобов дол затвори врати
Местят 200 затворници в Самораново
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Местят 200 затворници в Самораново
Новият шеф със странни наклонности е син на скандален бивш съдия в Бургас
Новото общежитие от открит тип е с капацитет до 130 лишени от свобода
Служебният министър на правосъдието Мария Павлова откри нов арест в Петрич
Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори - общо 13, секциите в арестите ще са 12
Следващото съдебно заседание ще бъде на 2 февруари