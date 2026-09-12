Мъж се обеси в пловдивския арест
Това е станало по-рано днес
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Това е станало по-рано днес
Беглецът се е измъкнал от сградата на управлението, но не е бил в самият арест
Куриозен случай се е разиграл наскоро
Арестантът се опитал да избяга като скочил от третия етаж
Втора поредна нощ на сблъсъци преживя едно от северните предградия на Париж след смъртта на млад мъж в ареста. Задържани са осем души - някои за заме...
Окръжна прокуратура Сливен поиска да пусне двама арестанти, но съдът отказа. Това стана ясно от определение на окръжен съд Сливен, публикувано в сайта...
Арестант е починал в 8 РПУ в София. Според БНР 50-годишният мъж е бил арестуван, защото е превозвал нелегални имигранти. Той е починал в сградата на р...
Разпитвали ги за взрива на Демби, самият Вучев не ги подозира Пълна мистерия се оказа визитата на Златомир Иванов-Златко Баретата и Антон Савов-Тони...
Задържани са и десетима приближени на Златомир Иванов
Благоевград. Задържаният за побой и грабеж 26-годишен неврокопчанин О.Ч. е признал и за друго престъпление. На 24 май той извършил кражба на 5000 лв.,...
Три пъти викали линейка в ареста за 14 часа Бургас. 39-годишен мъж от созополското село Равадиново издъхна след 14 часа в следствения арест. Причинат...
Благоевград. Окръжният съд в Благоевград отложи гледането на мярката за неотклонение на Бисер Богданов. Задържаният за рекет и изнудване благоевградч...
Благоевград. Банскалия получи нараняване на капачката на крака в сградата на РУП – Банско. 26-годишният мъж, който бил пиян, вдигнал скандал на унифор...
Благоевград. Известен сводник падна в полицейски капан в сряда в курорта Сандански. Служители на местното полицейско управление са задържали 23-годиш...
Арестант се обеси в килия в полицията в Благоевград Инцидентът стана около 18,00 часа в понеделник в ареста на Първо районно управление на ОД на МВР...