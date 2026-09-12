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Полицаи контузиха арестант

Полицаи контузиха арестант

Благоевград. Банскалия получи нараняване на капачката на крака в сградата на РУП – Банско. 26-годишният мъж, който бил пиян, вдигнал скандал на унифор...

30 април | 12:35
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