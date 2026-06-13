Обрат в Hell’s Kitchen! Маргарита се връща
Пламва и любовен огън в Кухнята на Ада
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Пламва и любовен огън в Кухнята на Ада
Осмият сезон на „Хелс Китчън“ тръгва на 17 февруари
Култовото готварско шоу се завръща с осми сезон
Борбата за рейтинг започва скоро
Хитово кулинарно шоу тръгва в ефира на Нова до дни
На крачка от финалите
След хаотичното представяне на Златните на вечерната резервация
Битката е все по-ожесточена, напрегнатите ситуации продължават още утре
Земетресение в отбора на златните
Той не скри негативното си мнение към Тоника
Две драматични елиминации
Каква е причината?
Победният ход на Златните беше прекъснат след тежка загуба от отбора на Червените
Поредни гафове в кулинарното предаване
Снимките на шоуто започнаха с демонстрации на скейтбордистите от Скейтборд клуб Стара Загора
Иво Аръков не пропусна възможността за закачка
Остър словесен сблъсък при Златните
Ето какво се случи
В "Хелс китчън" тя показа, че може и да готви
Поредно напрежение в шоуто