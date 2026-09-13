Дунав остава критично нисък. Кораб заседна край Русе
Нивата се колебаят минимално, но ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила
Следете всички новини, анализи и коментари за Заседнал Кораб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нивата се колебаят минимално, но ограниченията за газенето на плавателните съдове остават в сила
Амониевият азот във водата намаля 35 пъти
Завеждаме иск, ако застрахователят не плати разходите по изваждането на кораба
Изтеглят заседналия кораб с влекач
Акцията ще продължи цялата нощ и утре през деня
Корабът от днес става собственост на държавата
Операцията ще отнеме 3-4 дни, БДЖ извозва карбамитът
Подозират екипажа, че нарочно допуснал да нахлуе вода на кораба
Корабът ще бъде разтоварен и изваден на брега
Машинното отделение е компрометирано, корабът вече се води потънал
Задната част на кораба е потънала, търсят липсващи документи
Министерството на околната среда проверява засътрашена ли е екосистемата
Разследват дали моряците са укрили документи
Съдът отказа да ги пусне на хотел в Каварна, можело да се укрият
Закопчаха и помощника му за 72 часа, прокуратура им повдига обвинения
Международната федерация на транспортните работници се качва на борда да провери състоянието на екипажа
Трите баржи, осигурени от Европейската агенцията по морска безопасност, се очаква да пристигнат в България
Предвидени са обаче мерки, както за спасяване на хората от брега, така по въздух с вертолет
Сега търсят баржи, за да свалят товара
Борислав Сандов бесен на областния управител