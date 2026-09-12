Уникална балонена фиеста край Горна Оряховица
Сред ентусиастите има и гости от Белоградчик, откъдето са и екипите на балоните
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Сред ентусиастите има и гости от Белоградчик, откъдето са и екипите на балоните
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