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Балони летяха над Разлог

Балони летяха над Разлог

Разлог. Топловъздушни балони украсиха небето над Разложката котловина. При отлично време в петък бяха извършени първите полети, с което се даде старт...

16 януари | 18:00
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