Униформени подплашиха и прибраха медийна критичка на Путин

Марина Овсянникова, която извърши през март протестна акция в пряк ефир по руския Първи канал срещу инвазията в Украйна, бе задържана вчера за кратко от полицията.

"Марина бе арестувана. Няма никаква информация за местоположението й", казаха от антуража на журналистката в канала й в "Телеграм". Това съобщение бе придружено от три снимки, на които се вижда как 44-годишната жена бива отведена към бял фургон от двама полицаи.

Малко след това Овсянникова публикува снимка на себе си с две кучета във "Фейсбук". "Тръгнах на разходка с кучетата и тъкмо излязох от входа, когато хора в униформи се приближиха към мен", написа тя и добави, че се намира в районно полицейско управление в Москва.

Три часа по-късно тя съобщи, че е била освободена. "Вкъщи съм. Всичко е наред", каза тя във "Фейсбук". Тя бе арестувана няколко дни след като в социалните мрежи се появиха снимки, на които тя е застанала край Кремъл с плакат, на който президентът Владимир Путин е наречен "убиец". "Колко още деца трябва да умрат, преди да спрете", пишеше още на постера.

