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Съвременната наука за храната обхваща цялата верига
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Съвременната наука за храната обхваща цялата верига
Богата кандидатстудентска кампания организира тази година Университетът по хранителни технологии в Пловдив. Четири предварителни изпита по мате...
Те трябва да бъдат включени в общ пакет, каза професорът
Ще представят уникален хляб с малцови трици, пробиотични млека и пробиоточен шоколадов мус
С модерната визия за образователния процес и отличната база за професионална подготовка
Новата управленска структура бе одобрена единодушно от Академичния съвет по негово предложение
На фокус са иновациите
Заедно с УХТ разработваме нов био продукт
Тази година кампанията се провежда под мотото: „Празнувай отговорно! Не карай пил!“
Бакалаврите и магистрите от випуск 2023 бяха вписани в Почетната книга на университета
Центърът ще бъде уникален мултидисциплинарен научен комплекс
При голям интерес протича кампанията за магистърски програми в Университета по хранителни технологии.
С огромно вълнение проф. Асен Конарев прие удостояването си с „Доктор хонорис кауза на УХТ“
На проф. д. ик. н. Асен Конарев да бъде присъдено званието „Доктор хонорис кауза“ на Университета по хранителни технологии, реши Академичният съвет.
Под звуците на хитовото парче „Заедно“ в изпълнение на прекрасното трио - Орлин Павлов, Любо Киров и Графа, УХТ даде старт на академичната учебна
Празничната програма по случай официалния старт ще започне в 12 ч.
Университетът по хранителни технологии представи международната магистърска програма PlovdivWineUni
При огромен интерес протича записването на приетите на първо класиране студенти в Университета по хранителни технологии.
На концерт с произведения на световната музикална класика - „Фантомът на операта”, „Цар Лъв”, „Брилянтин”, както и авторски песни на великолепните Еде...
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