Предварителните изпити – сигурен път към УНСС

Учениците, които планират да продължат образованието си в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), имат сериозна причина да обърнат специално внимание на изпита по математика. За учебната 2026/2027 година именно той се очертава като най-силният инструмент за по-висок бал и по-сигурен прием.

Съгласно Постановление на Министерския съвет № 21 от 29 януари 2026 г., 20% от приема на студенти в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“ ще се осъществява чрез общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) или държавен зрелостен изпит по математика, което включва 46 специалности от 53-те в УНСС. Тези изпити са балообразуващи с по-висок коефициент, което дава реално предимство на кандидатите, избрали математиката.

По-висок коефициент – по-висок шанс за класиране

Оценката от изпита по математика (ОКИМ или матура) се умножава по коефициент 4 при образуването на състезателния бал. За сравнение, оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература се умножава по коефициент 3.

Примерът е показателен:

Оценка 3.50 по математика, умножена по 4, плюс общ успех от дипломата 5.50 формира бал 19.50.

При оценка 4.50 по БЕЛ, умножена по 3, и същия успех от дипломата – балът е 19.00.

В този случай се класира кандидатът с математика, въпреки по-ниската оценка. Изводът е ясен – математиката носи стратегическо предимство.

До края на месец февруари всеки завършващ ученик трябва да направи избор на матура. Изборът на математика значително увеличава шансовете за прием в желана специалност и в държавна поръчка.

Устойчив и нарастващ интерес

УНСС отчита устойчив и нарастващ интерес към предварителните кандидатстудентски изпити, които дават възможност за по-ранен, по-спокоен и по-сигурен прием. Част от тях са във формат, еквивалентен на държавен зрелостен изпит, по следните предмети:

математика

български език и литература

география и икономика

Получената оценка важи за приемен изпит и дава възможност при класирането да бъде взета предвид най-високата оценка от всички положени изпити, което значително увеличава шансовете за успех.

Възможности за всички кандидати

На предварителните изпити могат да се явят както ученици, завършващи средно образование през 2026 г., така и кандидати от предходни години. Изпитите се провеждат както в УНСС, така и в различни градове на страната, за по-лесен достъп.

Кандидат-студентите могат да се явят на:

общ конкурсен изпит по математика (ОКИМ) – във формат на ДЗИ;

единен приемен изпит (ЕПИ) ;

предварителен изпит във формат на ДЗИ (БЕЛ или география и икономика);

тест по чужд език (ТЧЕ) – английски, немски, френски, испански или руски (оценката не е балообразуваща).

ГРАФИК

за провеждане на предварителни изпити – ЕПИ и ТЧЕ

Период за явяване Начален час 18 – 20 февруари 2026 г., вкл. (сряда – петък) 9:00 / 13:00 18 – 20 март 2026 г., вкл. (сряда – петък) 9:00 / 13:00 22 – 24 април 2026 г., вкл. (сряда – петък) 9:00 / 13:00

Записването за предварителни изпити става онлайн и на място. Кандидатстването също. При подаване на документите датата и часът на провеждане на заявените изпити се генерират автоматично и кандидат-студентът получава компютърна разпечатка с входящ номер.

Явява се в определената зала 30 минути преди началото на изпита и задължително представя компютърната разпечатка и документ за самоличност – лична карта.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Дата Час Формат на изпит ДЗИ (матура) Място за явяване 28.03.2026 г. (събота) 10:00 Български език и литература ПГ „Васил Левски“, Ямбол 29.03.2026 г. (неделя) 11:00 Български език и литература Регионален център за дистанционно обучение на УНСС – Хасково 29.03.2026 г. (неделя) 9:00 Общ конкурсен изпит по математика УНСС 26.04.2026 г. (неделя) 9:00 Български език и литература УНСС 26.04.2026 г. (неделя) 9:00 Общ конкурсен изпит по математика УНСС 7 юни 2026 г. (неделя) 9:00 Български език и литература УНСС 14 юни 2026 г. (неделя) 9:00 Общ конкурсен изпит по математика УНСС ……2026 г.* География и икономика ПЕГ „Йоан Екзарх“, Враца ….. 2026 г.* Български език и литература НПГ „Димитър Талев“, Гоце Делчев ….. 2026 г.* Български език и литература ЗПГ „Климент Тимирязев“, Сандански

* Някои от датите за предварителните изпити са в процес на уточняване. Следете сайта на УНСС за актуална информация.



ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ, СРОКОВЕ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

7 юли 2026 г. (вторник) Обявяване на резултатите от първи етап на класирането с резерви 8 – 11 юли 2026 г., вкл. (сряда – събота) Потвърждаване за участие в следващите етапи на класирането или записване на класираните и потвърждаване на резервите след първи етап 14 юли 2026 г. (вторник) Обявяване на резултатите от втори етап на класирането с резерви 15 – 17 юли 2026 г., вкл. (сряда – петък) Записване на класираните след втори етап 21 юли 2026 г. (вторник) Обявяване на резултатите от трети етап на класирането 22 – 24 юли 2026 г., вкл. (сряда – петък) Записване на класираните след трети етап 27 – 29 юли 2026 г., вкл. (понеделник – сряда) Допълнителен прием и подаване на кандидатстудентски документи за попълване на отделните незаети места 31 юли 2026 г. (петък) Обявяване на допълнително класиране 3 – 5 август 2026 г., вкл. (понеделник – сряда) Записване на класираните от допълнителния прием

Престиж, традиция и реализация

УНСС е най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, с 105-годишна история, международно признание и модерен, практико-ориентиран подход на обучение. Университетът предлага бакалавърски програми в областта на икономиката, финансите, управлението, администрацията, журналистиката, политическите и социалните науки и правото, както и възможности за стажове и успешна реализация в страната и чужбина.

Актуална информация за кандидатстудентската кампания е достъпна на: priem.unwe.bg

Допълнителна информация: КОЛЦЕНТЪР 02/90-52-999

