Класни стаи в София затворени, столова стана учебна стая
Проблеми в сградата на 93 СУ заради строителството на метрото
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Проблеми в сградата на 93 СУ заради строителството на метрото
Новият директор Иван Иванов започнал да изпълнява социалната програма - осигурил евтина храна в стола, кисело мляко и кафе на работниците
Родителите могат да избират между меню за 2,50 лв и 3,50 лвбчч
През последните пет години правителството на САЩ е инвестирало повече от 3,7 милиона долара, изпълнявани по Програмата за хуманитарна помощ в България...
Благоевград. Напълно обновена и оборудвана вече е столовата в общинския спортен интернат „Пирин" в Благоевград. Новата придобивка за малките спортисти...
Сиренето, кашкавалът и млякото трябва да са по БДС Храните, предлагани на малчуганите в детските заведения и училищата, да са само от месни продукти...