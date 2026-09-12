Пълна промяна с кадастъра. Цифрови двойници
Кабинетът започва най-мащабната реформа. Край на ходенето по мъките
Следете всички новини, анализи и коментари за Кадастрална Карта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кабинетът започва най-мащабната реформа. Край на ходенето по мъките
Кадастралната карта и кадастралните регистри стават цифрови
Кадастралната карта и кадастралните регистри ще се създават и поддържат в цифров вид чрез информационната система
Бургас. За спешна актуализация на кадастралните карти по места се обяви областният управител на Бургас Константин Гребенаров. Думите му дойдоха само д...