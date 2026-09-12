Дигитална карта прави пазаруването на едро достъпно за всеки дом
Чрез нея и специални програми МЕТРО предлага стабилни цени и нови изгодни възможности за пазаруване
Следете всички новини, анализи и коментари за Дигитална Карта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чрез нея и специални програми МЕТРО предлага стабилни цени и нови изгодни възможности за пазаруване
Исторически меморандум вкара България в Европа Ностра
Великотърновският университет е първият в Югоизточна Европа с виртуална карта в Гугъл Велико Търново. Виртуална разходка по коридорите и залите за ле...