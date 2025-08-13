Уникален фестивал събира младежи от Балканите

Първият международен екомаршрут и дигитална карта за Чудесата във фокуса на Общество културно наследство

Автор: Ангела Василева

Истинско чудо се случи през 2018 г., когато националната кампания "Чудесата на България" получи едно от най-големите признания в сферата на културното наследство - взе голямата награда на Европа Ностра в категория "Отдадена кауза".

Сред 160 номинирани проекти от 31 държави, "Чудесата на България" се нареди сред лауреатите, доказвайки, че съхраняването на културното наследство е не просто кауза, а мисия с европейска стойност.

Отличието бе връчено на тържествена церемония в Берлин по време на първата по рода си среща на върха за европейското културно наследство - "Споделено наследство - споделени ценности". Домакини на церемонията по връчване на европейските награди за културно наследство бяха германският президент Щайнмайер и маестро Пласидо Доминго.

С тази награда Чудесата на България влязоха в голямото семейство на Европа Ностра.

Оттогова, всяка година по време на връчването на годишните български Оскари за културно наследство специални гости в София са Снешка Михайлович, генерален секретар на Европа Ностра, Пийт Япърт, вицепрезидент, както и други високопоставени представители на организацията.

Историческият меморандум

5 години по-късно, България получи поредно признание и гласувано доверие. Общество "Културно наследство" официално стана първи български представител на Европа Ностра. Това се случи по време на Общото събрание на европейската организация в Букурещ, където бе бе подписан ключов меморандум за сътрудничество.

На Церемонията присъстваха министърът на културата Найден Тодоров, генералният секретар на Европа Ностра Снешка Михайлович и председателят на Обществото Славка Бозукова, която подписа документа заедно с проф. Херман Парцингер, изпълнителен президент на Европа Ностра.

Подписването на меморандума бележи нов етап в участието на България в европейските културни политики. Символичното присъствие на представители на властта и гражданското общество подчерта значението на сътрудничеството за опазване на културната идентичност.

Както заяви Снешка Михайлович: "Резултати се постигат само, когато властите и гражданското общество вървят ръка за ръка."

Пътят на чановете

Приемането на България в редовете на Европа Ностра бе последвано от разработването на първия международен проект в рамките на Атинския хъб за културно наследство. Този хъб подпомага културното сътрудничество между балканските държави.

Проектът бе представен в рамките на Балканския форум за културно наследство, проведен в Атина през лятото на миналата година.

Иновативният проект "Пътят на чановете: Рудозем-Ксанти" цели да свърже България и Гърция чрез пешеходен и културен маршрут през мистичната планина Родопи. Той включва възстановяване на древния маршрут, използван от траките, елините и римляните - 15-километрова пътека през Рибница, Чепинци и Елидже - територията на община Рудозем.

Предвижда се създаване на Музей на родопския чан, уникален за региона, свързан с легендите за Орфей и търговските пътища на стадата към Беломорието.

По време на представянето, Славка Бозукова, председател на Общество "Културно наследство", подчерта значението на трансграничното сътрудничество и вдъхновението, получено от гръцките партньори в лицето на Европа Ностра - Гърция.

Това посещение не само затвърди позицията на България като активен участник в европейските културни инициативи, но и постави основите на нови съвместни проекти, които ще свържат народите чрез история, легенди и природна красота.

България и Сърбия: мост между традиции и бъдеще

Като част от програмата за регионално сътрудничество, Общество Културно наследство участва на форума в Белград, за да постави на фокус младежкото сътрудничество на Балканите в полето на опазване и дигитализиране на наследството.

Младежите от двете страни изразиха огромно желание за провеждане на поредица съвместни инициативи като изложби, образователни програми и трансгранични маршрути, свързващи културни обекти от България и Сърбия, както и създаването на съвместна дигитална платформа за културни маршрути.

Посещението в Сърбия затвърди ролята на Общество "Културно наследство" като активен участник в изграждането на балканска мрежа за културно сътрудничество, с фокус върху иновации, образование и съхраняване на идентичността.

Балканският фестивал

Затвърдените парньорства с балканските държави дадоха възможност за разработване на проект за първия по рода си младежки фестивал, който се планира да се проведе в София догодина. В него младите хора ще представят традиции и обичаи, и ще си стиснат ръцете за пренасяне на общото ни наследство в бъдещето с помощта на съвременните технологии. Проектът за уникалния фестивал ще бъде представен на предстоящия годишен форум на Европа Ностра В Брюксел.

Една от целите на балканския фестивал е провеждането на специален форум, посветен на дигитализация на наследството. Тази тема Общество културно наследство развива от години с Университета за национално и световно стопанство. Разработен е съвместен проект

"Чудесата на България - дигитални маршрути"

който представлява дигитална карта за наследството на основата на 100 от българските чудеса. Представянето на проекта бе направено на специална церемония в университета, като гост на церемонията бе Негово Величество Цар Симеон II. Той изрази пълна подкрепа за инициативата, като заяви необходимостта от ускоряване на дигитализацията и популяризирането на българското културно наследство.

С този проект се постави началото на създаването на национална интерактивна карта, включваща туристически обекти, маршрути и нематериално културно наследство, защитено от ЮНЕСКО. Картата се изработва изцяло от студентите на УНСС, което е и своеобразно създаване на връзка между младото поколение и богатата историчека памет на България.

Снешка Михайлович:

Вие сте посланици на балканското наследство

Кампанията "Чудесата на България" през годините се доказа като единствената кампания, която показа устойчивост във времето и работеща платформа в защита на културно-историческото материлано и нематерилано наследство. Това е и причината да получава висока оценка от водещи фигури в европейската културна общност. Ето какво споделят някои от тях:

Снешка Михайлович, генерален секретар на Европа Ностра:

"Продължавайте кампанията "Чудесата на България", защото тя е посланик не само на българското културно наследство, но и на това на Балканите."

Тя подчерта, че инициативата има ключова роля в изграждането на европейска културна идентичност .

Пийт Яспърт, вицепрезидент на Европа Ностра:

"Вие сте хора, които виждат решения. Имате дългосрочна отдаденост към опазването на културното наследство".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com