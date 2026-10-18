Наш град направи революция с кадастъра. Най-чаканата промяна
Целият град влиза в интерактивна карта. Всеки може да провери имот, зона, инфраструктура и културно наследство
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Целият град влиза в интерактивна карта. Всеки може да провери имот, зона, инфраструктура и културно наследство
Какво се случи в София
София. За 15-та поредна година днес в България се чества Световния ден на географските информационни системи, като над 100 организации от цялата стран...