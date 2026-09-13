Защо Европейската комисия съди България
Страната ни не е изпълнила задължения за обявяване на защитени зони
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Страната ни не е изпълнила задължения за обявяване на защитени зони
Спорните промени в Закона за биологичното разнообразие ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни на кръгла маса в парламента
Данните показват, че 41 процента от българите са чували и знаят за "Натура 2000"
Жители на Приморско се вдигнаха на бунт и обявиха, че няма да допуснат земите им да бъдат превърнати в пустеещ резерват. Над 200 души блокираха в четв...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Функционира единна информационна система за ефективно изпълнение на всички процеси, свързани със защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Си...
Брюксел. Европейската комисия изпрати България на съд поради неуспеха на страната да защити уникални местообитания и консервационно значими видове. Сл...
София. Стартира проект за земите в "Натура 2000". Чрез него всеки собственик на земя може да разбере дали попада в програмата, чрез номера на своя имо...
София. До края на следващата година ще бъдат обявени още 33 защитени зони по директивата за хабитатите в рамките на мрежата НАТУРА 2000. Това предвижд...