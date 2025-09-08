Промяна в "Стани богат". Участниците закъсаха

Изненада в новия сезон на „Стани богат”. В него веднага се забеляза промяна и тя със сигурност е харесала на многознайковците на дивана, но не и на играчите в студиото.

Поне в първия епизод, излъчен в почивния понеделник, стана ясно, че предаването става по-безкомпромисно към слабите играчи. Като се изключат първите пет, повечето въпроси нямаха очевиден отговор, както често се е случвало преди и се наложи рано-рано седналите на Стола на богатството да гърмят жокерите си.

В някои от въпросите имаше и леки „подхлъзвания”, както ги нарече водещият Ники Кънчев. Първите двама участници го използваха като жокер почти веднага, като и в двата случая той не ги подведе.

„Явно Столът на богатството омагьосва нашите участници”, коментира Кънчев, след като предаването започна с без някой да се пребори за повече от 2000 лева.

