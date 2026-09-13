Йотова с важно послание към новата власт
„Нашият глас в Европа трябва да е силен“, каза президентът
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„Нашият глас в Европа трябва да е силен“, каза президентът
Той предупреждава за още избори, ниска активност и разпад на доверието в институциите
Специалисти, а не дипломи, очакват предприемачите, призовават за пазарни стимули за инвеститорите
Искаме 75 на сто компенсации за работещите в затворените фирми, казва Пламен Димитров
Заплатите с 200 лв. нагоре, помощи за всички закъсали, искат синдикатите
Академик Стефан Воденичаров, председател на БАН
ЦСКА е на път да стане първото българско акционерно футболно дружество, което се управлява от гласовете на хиляди фенове. Власт на народа. Наистина ТВ...