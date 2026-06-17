Политолог: Бюджетът ще покаже има ли кабинетът смелост за истински промени

Правителството трябва да предприеме непопулярните мерки за овладяване на публичните финанси още сега, за да има видими резултати около местните избори догодина, заяви политологът от „Тренд“ Димитър Ганев пред БНТ.

Според него Бюджет 2026 ще бъде първият голям тест за кабинета на Румен Радев и ще покаже има ли воля за реални реформи. Ганев предупреди, че действията трябва да бъдат проведени в рамките на около една година, преди обществената съпротива да се засили.

Оценката му идва в момент, когато Европейската комисия предложи откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България.

По думите му, ако юздите на публичните финанси не бъдат дръпнати сега, през октомври и ноември, когато ще започне подготовката на бюджета за 2027 г., възможностите за корекции ще бъдат значително по-малки. Натрупаните проблеми няма да изчезнат, а предприемането на мерки ще става все по-трудно с наближаването на следващия изборен цикъл.

Най-тежкият момент според Ганев ще настъпи през 2027 г., когато трябва да бъде внесен бюджетът за 2028 г. Дотогава правителството ще е управлявало около година и половина, обществените очаквания ще бъдат по-високи, а местните избори ще превърнат всяко ограничаване на разходи в сериозен политически риск.

Премиерът Румен Радев заяви, че правителството работи усилено по бюджета за 2026 г. и очаква проектът да бъде готов до края на юни. Кабинетът търси едновременно по-висока събираемост на приходите и ограничаване на разходите, докато Европейската комисия оценява, че България вече не изпълнява изискването бюджетният дефицит да остане под 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Политическият проблем е ясен - реформите носят цена веднага, а резултатите идват по-късно. Ако кабинетът избере нов дълг и отлагане вместо контрол върху разходите, натискът няма да изчезне, а само ще бъде прехвърлен към следващия бюджет. С приближаването на местните избори всяка непопулярна стъпка ще става по-трудна. Затова бюджетът действително ще покаже дали правителството управлява с хоризонт, или просто купува време.

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