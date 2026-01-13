Морска легенда отиде в историята! На нейно място ще има...

Морска легенда отиде в историята. Една от емблемите на шофьорите в Бургас – легендарната автомивка „Фреш-а“, бе окончателно заличена от картата на града. След близо 20 години лъскане на хиляди автомобили, известният обект AUTO FRESH Detailing center на ул. „Янко Комитов“ 10 А остана само в спомените на столичаните на морето.

Днес гледката на мястото е потискаща за редовните клиенти. От модерните клетки за детайлинг, в които се чакаше на опашки за фолиране, тунинг и професионално почистване, са останали само начупени стъкла и стърчаща арматура. Парцелът вече е напълно разчистен и заравнен, пише "Флагман".

Причината обаче е мащабна инвестиция. Гладът за имоти в Бургас „изяде“ бизнеса, за да освободи място за мощно многоетажно строителство. На терена ще изникне модерна мега-сграда от смесен тип, която ще промени изцяло облика на района около мола и големите хипермаркети.

Инвеститорите планират:

Луксозни жилища: Просторни апартаменти, проектирани по последна дума на технологията.

Търговски център: На партерните етажи ще бъдат разположени лъскави офиси и магазини.

Зелена зона: Проектът предвижда екологични решения и зони за релакс на бъдещите обитатели.

„Искаше ми се да работи още, беше част от ежедневието ни, но градът расте“, споделя със сълзи на очи редовен клиент, докато наблюдава празната площадка.

Въпреки носталгията по „Фреш-а“, експерти прогнозират, че новата сграда ще вдъхне „свежа кръв“ в инфраструктурата на ул. „Янко Комитов“ и ще се превърне в една от най-желаните локации за живеене в морския град заради близостта си до парка и ключови търговски обекти.

