По-топло време само в една част на България
Максималните температури ще бъдат между 10°С и 13°С
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Максималните температури ще бъдат между 10°С и 13°С
Максималните температури ще са между 15 и 20 градуса
Още по-топло и предимно слънчево ще е времето в неделя. С течение на деня, от запад на изток ще се появи първо високо, а после и средна облачност, но...