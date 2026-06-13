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По-топло време в неделя

По-топло време в неделя

Още по-топло и предимно слънчево ще е времето в неделя. С течение на деня, от запад на изток ще се появи първо високо, а после и средна облачност, но...

21 март | 18:40
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