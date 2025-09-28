Легенда във волейбола ни надъхва България за световния финал

Часове преди финала на Световното първенство по волейбол

българската легенда Димитър Златанов изпрати силно послание към националите и всички фенове.

Първият българин във Волейболната зала на славата вярва, че мачът с Италия е напълно равностоен и че младият ни състав има сили да напише нова страница в историята на родния спорт. „Излизаме равни със равни“, каза Златанов пред Нова телевизия и подчерта, че е време България да надгради успехите на своето златно минало.

Равни шансове срещу опитния съперник

„Аз смятам, че сме 50 на 50“, каза Златанов, коментирайки шансовете на България срещу Италия. „Не залагам на Италия, защото това е един мач, който е еднакъв и за двата отбора. Който успее да реализира своите способности, ще победи. Това не значи, че нашите момчета трябва да излизат с предопределено мнение. Просто трябва да отиват и да играят, както досега“, каза Златанов.

Той призна, че италианците имат по-голям опит: „От моя гледна точка и като дългогодишен треньор, виждам, че те имат по-голям опит и по-голяма рутина в такива мачове. В италианското първенство срещите за титлата са на световно ниво. От тази гледна точка имат повече опит.“

Българският коз и младата енергия

Легендата вижда силен плюс в италианския наставник на нашия тим: „Това ще бъде плюс, защото той познава добре тези състезатели, бил е треньор на някои от тях. Би следвало да знае техните по-слаби страни и да ги каже на нашите момчета, за да ги използват в играта.“

Той вярва, че младият състав е напорист. „Проблемите може би са в младостта, която още няма тази рутина на това ниво. От друга страна младостта е факторът, в който няма спиране – те тръгват и играят напористо, с голямо желание. Това трябва да се използва“, каза Златанов.

Исторически шанс за нова страница

„Предполагах, че ще влязат в четворката. В потока, в който бяхме, имаше възможност да се реализира – и те го направиха. Сега е дошло време да надградят това, което аз на времето не можах. Аз стигнах дотук, пък те нека да се качат отгоре“, посочи Златанов.

Той благодари на треньора и федерацията. „Заслугата е на Джанлоренцо Бленджини – той вярва в тези момчета и вижда голям потенциал. Също и на Българската федерация, която създаде условия, защото без условия и без финансиране не може да се върши работа на световно ниво. Комплексът в Самоков стана техен дом, там ще се готвят до Олимпиадата в Лос Анджелис“, обясни Златанов.

И завърши с предупреждение към младите: „Трябва да се пазят от главозамайване. Ако някой си каже: „Постигнах всичко и повече не ме интересува!“, това ще е голямата грешка. Треньорите трябва да управляват правилно психологията им и развитието им като характери.“

