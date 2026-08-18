Остават броени дни до „Празници в долината на тракийските царе“

Тази година сме Ви подготвили незабравими опери и концерт на брега на язовир "Копринка". Билети за събитията може да закупите от Информационния център на ул. "Искра" 4, както и онлайн: https://kazanlak.urboapp.com/#



Очакваме Ви!

Link към видеото:

https://youtu.be/2smCw4th5fo?feature=shared