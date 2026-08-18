Регионални

Остават броени дни до „Празници в долината на тракийските царе“

Сцена язовир "Копринка"

Остават броени дни до „Празници в долината на тракийските царе“
18 авг 26 | 13:02
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Никол Симова

Тази година сме Ви подготвили незабравими опери и концерт на брега на язовир "Копринка". Билети за събитията може да закупите от Информационния център на ул. "Искра" 4, както и онлайн: https://kazanlak.urboapp.com/#

Очакваме Ви!

Link към видеото:

https://youtu.be/2smCw4th5fo?feature=shared

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Автор Никол Симова
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