Отлетя и Кейт от "Алф"
Ан Шедийн си е отшила мирно и тихо на 77 години
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Ан Шедийн си е отшила мирно и тихо на 77 години
Бенджи Грегъри беше само на осем години, когато стана известен чрез сериала
Райт така и не успява да надмине славата на сериала
Голямото му приятелство с Майкъл Джексън досега беше тайна и тепърва ще се говори за него
Актьорът Михали „Мичу" Мезарос , известен с ролята на извънземния Алф в едноименния сериал, почина в болница в Лос Анжелис, информира Independent. 7...
Актьорът Михали „Мичу" Мезарос , известен с ролята на извънземния Алф в едноименния сериал, е в кома и се бори за живота си. Мезарос, който е висок са...
Маймунката Алф, която служители на Столичния зоопарк взеха вкъщи, проходи. Това става ясно от страницата на зоологическата градина в социалната мрежа...
Служители на Столичния зоопарк отглеждат малко маймунче в домашни условия. Това става ясно от страницата на зоологическата градина във Фейсбук, къде...