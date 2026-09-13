Нова творба на Банкси се появи на знаково място
Творбата се вписва в характерния за Банкси стил на социално и политическо послание
Следете всички новини, анализи и коментари за Скулптура. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Творбата се вписва в характерния за Банкси стил на социално и политическо послание
Хосен и съпругата му разгледаха изложбата на Огнян Читаков, която бе открита наскоро в Арт галерия Vejdi
Изящните женски торсове и глави, както и релефите от „Каменната азбука“ в изложбата ще предизвикат интереса на публиката
Процесът по опаковане и обезопасяване е съобразен със становището на реставратора Китан Китанов
По идея на Калин Сърменов
Още една изложба в Лувъра? Никога
Лъвът с внушителни размери е разположен на Северния плаж и вече очаква своите посетители
С „Форма на свобода“ Божана иска да вдъхнови хората да гласуват на изборите за Европарламент на 9 юни
Решението е взето „след негативни реакции от посетители"
Най-посещаваният музей в света е приготвил нови изненади
Джейм Коломния даде знак на Русия
Симпозиумът по скулптура „Мездра 2022“ ще продължи до края на юни
Такива акции може да прави всеки, отсече бившият културен министър
"Малка танцьорка на 14 години" на Едгар Дега предизвика сензация на търг на "Кристис"
Портретът ще бъде истинска изненада за рождения ден на Антон Дончев
Гледаме майстори на живописта, скулптурата и графиката от различни поколения
Скулптура на Алеко Константинов в София ще бъде официално представена днес. Тя е монтирана на пешеходната зона на бул. „Витоша" до вестибюла на метрос...
5-метрова скулптура на Свети Георги бди над жителите на Поморие. Новият символ на морския град бе официално открит точно на Гергьовден. Светецът е на...
Скулптурата "Фигура с птица" на Вежди Рашидов беше открита на церемония в новия парк на външното министерство на Кипър. Поканата към прочутия художник...
Нова скулптура, озаглавена „Начало", дело на твореца Живко Дончев, стана част от площад „Атлантическа солидарност" - пространството до Градската худо...