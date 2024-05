Наша млада скулпторка видя изборите като форма на свобода

Младият творец Божана Славкова постави новата си арт инсталация „Форма на свобода“ на 9 май, Деня на Европа, в Младежкия международен център в Бургас. Творбата може да бъде видяна до 9 юни, деня на изборите за местен и Европейски парламент.

Инсталацията, съставена от предмети, които Божана е събрала по време на пътуванията си из 17 европейски страни, включва и вещи, донесени от публиката на откриването. Посетителите могат да минават между предметите, да ги докоснат и подушат, да бъдат въвлечени цялостно в преживяването.

С „Форма на свобода“ Божана иска да вдъхнови хората да гласуват на изборите за Европарламент на 9 юни. Творбата е придружена с кратка информация какво е Европарламентът и как да се гласува.

С инсталацията се привлича внимание и към платформата за събития, свързани с ЕС и демокрацията - zaednoza.eu

Идеята за проекта се заражда през 2022 г. с 3D колажа „Рециклирана“ за Artspace Luna, отново съставен от предмети, събрани от пътувания на авторката. Концепцията прераства във „Форма на свобода“ през този февруари, когато Божана е в Брюксел по проекта “Pop the Vote! Culture on the Ballot” на Culture Action Europe, съфинансиран от Европейския парламент. “Там се запознах с още 43 млади творци и се вдъхнових да създам инсталацията, стояща пред вас”, сподели тя на откриването на 9 май в ММЦ Бургас.

Основният предмет, вдъхновил я за „Форма на свобода“ е катинарът за колело, намерен в Германия по време на първото ѝ самостоятелно пътуване през 2022, което тя предприема по случай 18-ия си рожден ден. Божана вижда творчески потенциал в него и го носи със себе си през още 3 държави в продължение на две седмици.

С „Форма на свобода“ 19-годишната авторка иска да зададе въпросите Какво е свободата? Каква форма има? Има ли форма изобщо? Кой ни предоставя свободата? Може ли да ни бъде отнета? Как да я съхраним?

Инсталацията се случва благодарение на Culture Action Europe, Европейския парламент, Община Бургас и ММЦ Бургас.

Можете да видите „Форма на свобода“ до 9 юни всеки делничен ден между 9 и 17 ч. или ако отидете на някое от събитията в ММЦ Бургас.

