Истината за Алиса! Денят, в който една приказка промени всичко - дори медицината
На 80 години Алиса Лидъл се разделя с ръкописа, който превръща една щура фантазия в индустрия за милиарди
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На 80 години Алиса Лидъл се разделя с ръкописа, който превръща една щура фантазия в индустрия за милиарди
Тази година театърът празнува 80-годишен юбилей
Официално бе потвърдена информацията за завръщането на Хелена Бонам Картър в продължението на фентъзи лентата Алиса в Страната на чудесата. Тя ще...