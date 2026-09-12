Невиждано! Разпродадоха билетите за български филм в Лондон
"Един грам живот" с Тервел Пулев тръгва на световно турне
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"Един грам живот" с Тервел Пулев тръгва на световно турне
Той сподели и притесненията си относно онлайн средата
Относно делото, заведено от него срещу телевизията
Поводът е култов сериал
Бомбата ще гръмне до няколко дни
Това беше нещо, през което не исках да преминавам, признава актьорът
Тръгнаха слухове, че втората съпруга на актьора е бременна
Актьорът пoгрeбaл мaйкa cи малко преди шоуто
Рицарят се завърна в шоуто
Предложих на Стани преди една година, в момент, в който тя не очакваше, сподели актьорът
Актьорът каза "да" за втори път
Двамата със Станислава ще си кажат "да" в края на месеца
Актьорът заведе любимата си на романтична почивка
Снимките за новия сезон на хитовия сериал започнaха
Камерите вече се въртят за втория сезон на сериала
Миряна пуска снимки със страстния моторист
Актьорът се сгоди за любимата си Станислава миналата година
Актьорът се подготвял два месеца, преди да поиска ръката на новата си любима
Кристина Белчева и Ивайло Захариев са звездите в „Пеперуди, пеперуди“
Актьорът направи предложението за брак в края на свое представление