Известен младоженец изненада Владо Пенев в "Маскираният певец"

Поредна гост-маска падна в третия сезон ма "Маскираният певец".

Първи тази вечер се завърна Рицарят, който изпълни едно от емблематичните парчета на американската рок група Kiss - I Was Made For Lovin' You.

Миналия път под маската се криеше Димо Алексиев. Сега обаче костюма облече младоженецът Ивайло Захариев.

Азис доказа отново, че е царят на панела и от раз позна актьора, за разлика от колегите си, включитлено и Владо Пенев, който е работил много пъти със Захариев.