Последният филм на Майкъл Мадсън излиза в кината-сниман в Бояна
Прави сурова, властна и незабравима роля
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Прави сурова, властна и незабравима роля
Ще се разполага върху 83 хиляди квадратни метра в Терми
Ярив Лернер е изпълнителен директор на "Ню Бояна" вече 3 години
Киноасът се развихри с ретро фотоапарат в паузите между снимките в "Ню Бояна" Гари Олдман дойде в София със своя механичен ретро фотоапарат Widelux....
Аджай Девган е от най-обичаните кино звезди в Боливуд
Слай, Арни и другите ми приятели са щастливи, че ги доведох в България