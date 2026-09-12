Огромно признание за Веселин Маринов
Съюзът на артистите обяви номинациите за награди "Икар"
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Съюзът на артистите обяви номинациите за награди "Икар"
Наградите се присъждат от 1974 г. в Световния ден на театъра – 27 март
Наградите са в 23 категории
Наградата „Икар“ за чест и достойнство се присъжда на актьора Стоян Сърданов
Семен Новиков и Магомед Рамазанов бяха отличени в категория "впечатляващо представяне"
Раздадени бяха още много награди в категориите
Водещи на събитието бяха актьорите Стелиян Радев и Катрин Гачева
Кои са отличените
На днешния 27 март отбелязваме световния ден на театъра
Три са специалните награди
Церемонията по раздаването на наградите е на 27 март
Д-р Цветан Ценков се срещна със състезателката по кану-каяк и треньора й Цветан Иванов
Това се случи на наградите "Икар"
Наградите ще бъдат връчени в Деня на театъра - 27 март
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