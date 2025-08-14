Трус в ЦСКА. Величков реши съдбата на трима

По предложение на новия спортен директор Бойко Величков трима футболисти на ЦСКА са извадени от първия отбор на ЦСКА. Това разкри изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков.

„По предложение на новия спортен директор, имаме още няколко извадени състезатели – Пинто, Исека и Локило. Бютучи беше изваден по предложение на старши треньора. Като се върнем на 11-те трансфера от миналото лято. В крайна сметка ние в момента имаме 3.5 състезатели в основната група на първия отбор – Ето’о, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото има откупна клауза. Ние не искаме да продаваме. Но като има оферта и тя покрива клаузата е решение на състезателя дали да си тръгне. Има липса на стаблиност в клуба. Представете си, че в последния ден си тръгне?

Кога се водят преговорите със състезател с подобна клауза. Когато подписваш договор, слагаш параметрите. Когато тръгнеш да предоговаряш, ти не си в изгодна позиция. Ти можеш да го правиш, когато си в добра позиция. Като го правиш 3-4 месеца по-късно, мотивацията е само финансова. Липсата на тази стабилност – видяхте – над 23 тръгнали си играчи от лятото на 2024 г. досега. Липсата на подобна стабилност. Купър си тръгна достойно, разбрахме се при справедливи условия. Дюлгеров няма да коментирам как си тръгна. Раздялата става по различен начин. Тук говорим за огромно текучество.“, заяви Златков.

Величков бе официализиран като спортен директор на ЦСКА в понеделник, като на поста наследява Пауло Нога.

